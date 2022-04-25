|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ МИНСК-МИР
10:59 26.04.2022
Новое отделение Приорбанка открылось в жилом комплексе Минск-Мир (проспект Мира, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в отделении доступны услуги для физических и юридических лиц. Специалисты помогут открыть счет, оформить карту или депозит. Также можно воспользоваться компьютером самообслуживания, чтобы подключить интернет-банк, провести платежи, заполнить заявки на продукты Приорбанка.
Кроме того, круглосуточно доступна зона самообслуживания с банкоматами, платежно-справочным терминалами и терминалом по приему торговой выручки юридических лиц. Таким образом, осуществить необходимые операции либо снять наличные можно в любое удобное для себя время.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 25.04.2022
Курсы в банках
на 26.04.2022
Конвертация в банках
на 26.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте