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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОТДЕЛЕНИЕ ПРИОРБАНКА ОТКРЫЛОСЬ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ МИНСК-МИР


10:59 26.04.2022

Новое отделение Приорбанка открылось в жилом комплексе Минск-Мир (проспект Мира, 6).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в отделении доступны услуги для физических и юридических лиц. Специалисты помогут открыть счет, оформить карту или депозит. Также можно воспользоваться компьютером самообслуживания, чтобы подключить интернет-банк, провести платежи, заполнить заявки на продукты Приорбанка.

Кроме того, круглосуточно доступна зона самообслуживания с банкоматами, платежно-справочным терминалами и терминалом по приему торговой выручки юридических лиц. Таким образом, осуществить необходимые операции либо снять наличные можно в любое удобное для себя время.
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