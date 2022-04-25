БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ» В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

09:49 26.04.2022 ОАО «Белагропромбанк» изменило размер процентных ставок по срочному безотзывному банковскому вкладу «Плюс к стабильности» в российских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 26 апреля 2022 года ставка по депозиту «Плюс к стабильности» в российских рублях со сроком размещения денежных средств на 35 дней составляет 15%, на 95 дней - 17,5%, на 185 дней - 19,0%, на 370 дней - 17,0%, на 735 дней - 13,0%, на 1110 дней - 9,3% и на 1830 дней - 8,5%.