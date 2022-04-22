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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЕРЕВОДЫ С КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НА КАРТЫ АЛЬФА-БАНКА ДОСТУПНЫ В ИНВАЛЮТЕ


12:38 25.04.2022

С 22 апреля 2022 года вступили в силу изменения, касающиеся переводов с карты на карту с карт банков-нерезидентов страны на карты ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь переводы в данном направлении теперь доступны в USD, EUR и RUB.

Кроме того, для переводов определен тариф 1% от суммы перевода + 3 BYN.
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