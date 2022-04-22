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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ ПРИОСТАНОВИЛ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ВКЛАДАМ В ИНВАЛЮТЕ
09:52 25.04.2022
ЗАО «Банк «Решение» приостановило прием допвзносов по вкладам в инвалюте.
«С 23 апреля 2022 года временно приостановлены дополнительные взносы по безотзывным вкладам (депозитам) в иностранной валюте сроком на 7 месяцев», - говорится в сообщении финучреждения.
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