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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПОВЫСИЛ КОМИССИЮ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ С КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ
17:43 22.04.2022
С 22 апреля 2022 года вступают в силу изменения в перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер вознаграждения за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и кассах Альфа-Банка владельцам банковских платежных карточек, эмитированных иностранными банками, теперь составляет 20% от суммы выдаваемых средств.
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