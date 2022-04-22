БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПОВЫСИЛ КОМИССИЮ ЗА ВЫДАЧУ НАЛИЧНЫХ С КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ

17:43 22.04.2022 С 22 апреля 2022 года вступают в силу изменения в перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, размер вознаграждения за выдачу наличных денежных средств в банкоматах и кассах Альфа-Банка владельцам банковских платежных карточек, эмитированных иностранными банками, теперь составляет 20% от суммы выдаваемых средств.