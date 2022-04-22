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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В ИНВАЛЮТЕ
16:57 22.04.2022
ОАО «Технобанк» с 22 апреля 2022 г. изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в долларах США ставка составляет: "Соло" на 35 дней - 5% годовых, "Отличный" на 367 дней - 6,8% годовых и "ТРИумф" на 95 дней – 6,2% годовых.
По депозитам в евро ставка составляет: "Соло" на 35 дней – 4,8% годовых, "Отличный" на 367 дней - 6,5% годовых и "ТРИумф" на 95 дней – 6,2% годовых.
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