ОАО «Технобанк» с 22 апреля 2022 г. изменило процентные ставки по вкладам для физических лиц в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладам в долларах США ставка составляет: "Соло" на 35 дней - 5% годовых, "Отличный" на 367 дней - 6,8% годовых и "ТРИумф" на 95 дней – 6,2% годовых.

По депозитам в евро ставка составляет: "Соло" на 35 дней – 4,8% годовых, "Отличный" на 367 дней - 6,5% годовых и "ТРИумф" на 95 дней – 6,2% годовых.