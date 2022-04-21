БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИП СТАЛО ДОСТУПНО ONLINE-ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ БТА БАНКА

13:55 22.04.2022 Через систему ЕРИП стало доступно Online-пополнение карт, эмитированных ЗАО "БТА Банк". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для пополнения карты необходимо ввести IBAN счета, к которому выпущена карта. Для того, чтобы узнать IBAN, необходимо авторизоваться в Интернет-банке BTA.BY, перейти в раздел «Карточки и счета» и нажать на интересующую карточку — IBAN будет указан в информации о продукте (под номером договора).