|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИП СТАЛО ДОСТУПНО ONLINE-ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ БТА БАНКА
13:55 22.04.2022
Через систему ЕРИП стало доступно Online-пополнение карт, эмитированных ЗАО "БТА Банк".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для пополнения карты необходимо ввести IBAN счета, к которому выпущена карта.
Для того, чтобы узнать IBAN, необходимо авторизоваться в Интернет-банке BTA.BY, перейти в раздел «Карточки и счета» и нажать на интересующую карточку — IBAN будет указан в информации о продукте (под номером договора).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2022
Курсы в банках
на 22.04.2022
Конвертация в банках
на 22.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте