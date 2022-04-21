ЗАО «Банк Решение» запустило новую систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кроме ключевого функционала для дистанционной работы с банком, в новой системе работает обработчик для обмена информации на платформе «1С: Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1», который позволит экспортировать /импортировать документы из(в) Системы(у).

Переход на новую систему доступен с использованием экземпляра средств ЭЦП, действующего в текущей системе.

В новой системе доступна возможность подписывать документ от лица организации как с помощью средств ЭЦП, так и с помощью SMS-кодов. Такая возможность доступна в самой системе совершенно бесплатно.

Кроме того, в связи с внедрением стандарта ISO 20022, прекращается обслуживание СДБО «Клиент-Банк» 14 мая 2022 года.