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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РЕШЕНИЕ ЗАПУСТИЛ НОВУЮ СИСТЕМУ ДБО ДЛЯ БИЗНЕСА
11:22 22.04.2022
ЗАО «Банк Решение» запустило новую систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кроме ключевого функционала для дистанционной работы с банком, в новой системе работает обработчик для обмена информации на платформе «1С: Предприятие 8.3» с конфигурацией «Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1», который позволит экспортировать /импортировать документы из(в) Системы(у).
Переход на новую систему доступен с использованием экземпляра средств ЭЦП, действующего в текущей системе.
В новой системе доступна возможность подписывать документ от лица организации как с помощью средств ЭЦП, так и с помощью SMS-кодов. Такая возможность доступна в самой системе совершенно бесплатно.
Кроме того, в связи с внедрением стандарта ISO 20022, прекращается обслуживание СДБО «Клиент-Банк» 14 мая 2022 года.
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