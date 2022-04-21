ОАО «АСБ Беларусбанк» отмечает сложностях при проведении некоторых безналичных операций и предлагает альтернативу по их осуществлению.

Как сообщается на сайте финучреждения, в связи с тем, что платежные системы Visa и Mastercard прекратили свою работу в Российской Федерации, владельцы карточек Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ-Maestro, эмитированных Беларусбанком, могут столкнуться с невозможностью: совершения безналичных операций в организациях торговли (сервиса) на территории Российской Федерации; проведения платежей в сервисах и интернет-магазинах, использующих российский эквайринг для приема платежей; осуществления переводов на карточки, эмитированные российскими банками; пополнения российских электронных кошельков или проведения операций через эти кошельки, если к ним привязана карточка Visa/Mastercard/БЕЛКАРТ-Maestro.

При этом операции на территории Российской Федерации, в российских интернет-магазинах, а также в ряде других стран доступны с использованием чиповых карточек БЕЛКАРТ Беларусбанка (за исключением карточек БЕЛКАРТ-Maestro) в сети приема карточек платежной системы «Мир». Конверсия международных операций в белорусские рубли осуществляется платежной системой «Мир» по устанавливаемым ей курсам.

В линейке продуктов банка есть карточки БЕЛКАРТ, которые позволяют, помимо надежности расчетов, получать мани-бэк за совершение операций и другие преимущества. Так, по операциям оплаты товаров с карточкой #можновсе банк выплатит мани-бэк 0,6%, а с «Изи-картой» можно получить возврат 2% от суммы при расчетах в сфере развлечений, ресторанах и кафе, а еще снять наличные в банкоматах других банков без комиссии (200 белорусских рублей в месяц).

«Изи-карта» и #можновсе доступны к оформлению сроком на 5 лет в белорусских рублях к новым и действующим счетам, а также к счетам с базовыми условиями обслуживания. Оформить обе карточки можно как в учреждении банка, так и дистанционно: на сайте банка, в системе «Интернет-банкинг» и «М-банкинг». При оформлении карточки в системе «Интернет-банкинг» ее можно получить не выходя из дома: карточку доставят прямо в почтовый ящик.

Кроме этого, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям банк предлагает карточку БЕЛКАРТ-КОРПОРАТИВНАЯ, которая позволит беспрепятственно совершать операции на территории Российской Федерации.