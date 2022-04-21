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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКОМАТАХ БНБ-БАНКА ТЕПЕРЬ МОЖНО СНИМАТЬ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ
17:57 21.04.2022
ОАО «Белорусский народный банк» вернуло возможность снимать иностранную валюту в своих банкоматах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреддения, в тех банкоматах, где доступна опция выбора валюты, клиенты БНБ-Банка могут снимать 100 долларов США или евро в день.
При этом оставшуюся сумму в пределах установленного суточного лимита по снятию наличных можно снять в кассах БНБ-Банка как в иностранной валюте, так и белорусских рублях, а также в банкоматах или кассах других банков.
Возможность снятия иностранной валюты в банкоматах БНБ-Банка пока доступна только для карточек БНБ-Банка.
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