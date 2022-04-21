ОАО «Белорусский народный банк» вернуло возможность снимать иностранную валюту в своих банкоматах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреддения, в тех банкоматах, где доступна опция выбора валюты, клиенты БНБ-Банка могут снимать 100 долларов США или евро в день.

При этом оставшуюся сумму в пределах установленного суточного лимита по снятию наличных можно снять в кассах БНБ-Банка как в иностранной валюте, так и белорусских рублях, а также в банкоматах или кассах других банков.

Возможность снятия иностранной валюты в банкоматах БНБ-Банка пока доступна только для карточек БНБ-Банка.