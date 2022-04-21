|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ЗАКРЫВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
17:39 21.04.2022
Как "Франсабанк" ОАО закрывает управление корпоративных клиентов в Минске (ул. Кальварийская, 4).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа управления корпоративных клиентов прекращается 22 апреля 2022 с 15.00.
С 25 апреля обслуживание корпоративных клиентов будет осуществляться в "Франсабанк" ОАО в Минске по адресу: пр-т Независимости, 95а.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 21.04.2022
Курсы в банках
на 21.04.2022
Конвертация в банках
на 21.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте