БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ЗАКРЫВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

17:39 21.04.2022 Как "Франсабанк" ОАО закрывает управление корпоративных клиентов в Минске (ул. Кальварийская, 4). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, работа управления корпоративных клиентов прекращается 22 апреля 2022 с 15.00. С 25 апреля обслуживание корпоративных клиентов будет осуществляться в "Франсабанк" ОАО в Минске по адресу: пр-т Независимости, 95а.