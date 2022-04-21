ЗАО «Цептер Банк» расширило линейку банковских гарантий и сделало возможность бесплатно получить гарантию под гарантийный депозит.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреддения, если ранее для клиентов банка была доступна лишь тендерная гарантия, то теперь банк выдает юридических лицам и предпринимателям все виды банковских гарантий: гарантию платежа, возврата авансового платежа, надлежащего исполнения контракта, тендерную гарантию и другие виды согласно законодательству Беларуси.

При условии размещения гарантийного депозита в «Цептер Банк» в любой валюте на срок от 35 до 365 дней, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться возможностью получить банковскую гарантию полностью бесплатно без процентов от суммы самой гарантии.

Срок выдачи гарантии банком все так же не превышает 2 банковских дней, а чаще всего эта процедура происходит значительно быстрее.

Этому способствует упрощенный пакет документов на банковскую гарантию по финансовой и бухгалтерской отчетности клиента.