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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК РАСШИРИЛ ЛИНЕЙКУ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
16:38 21.04.2022
ЗАО «Цептер Банк» расширило линейку банковских гарантий и сделало возможность бесплатно получить гарантию под гарантийный депозит.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреддения, если ранее для клиентов банка была доступна лишь тендерная гарантия, то теперь банк выдает юридических лицам и предпринимателям все виды банковских гарантий: гарантию платежа, возврата авансового платежа, надлежащего исполнения контракта, тендерную гарантию и другие виды согласно законодательству Беларуси.
При условии размещения гарантийного депозита в «Цептер Банк» в любой валюте на срок от 35 до 365 дней, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться возможностью получить банковскую гарантию полностью бесплатно без процентов от суммы самой гарантии.
Срок выдачи гарантии банком все так же не превышает 2 банковских дней, а чаще всего эта процедура происходит значительно быстрее.
Этому способствует упрощенный пакет документов на банковскую гарантию по финансовой и бухгалтерской отчетности клиента.
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