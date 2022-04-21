БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 24 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:51 21.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 24 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7153 белорусского рубля, 1 евро – 2,9553 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5692 белорусского рубля, 100 гривен – 9,2357 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,2121 белорусского рубля.