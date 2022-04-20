ОАО «Банк БелВЭБ» изменило процесс дистанционного открытия счетов юридическими лицами. Соответствующие корректировки в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты) вступают в силу с 21 апреля 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения обусловлены доработкой заявления на открытие счета, направляемого с использованием системы «Интернет-Банк», для дистанционного открытия счета.