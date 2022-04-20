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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК УВЕЛИЧИЛ ЛИМИТЫ В ИНВАЛЮТЕ ПО ПЛАТЕЖНЫМ КАРТОЧКАМ
16:52 20.04.2022
ОАО «Технобанк» с 20 апреля 2022 года увеличило размер ранее установленных лимитов на расходные операции по банковским карточкам, оформленных к счетам в иностранной валюте (USD, EUR) - до 1000 долларов США / 300 евро в сутки соответственно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, увеличены также лимиты на валютно-обменные операции по банковским карточкам посредством СДБО (пополнение через ЕРИП валютных карточек, переводы между карточками с валютой счета в белорусских рублях на карточку в иностранной валюте) - до 5000 долларов США/ 3000 евро в сутки соответственно.
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