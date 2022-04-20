БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КАРТОЧЕК В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВСТУПЯТ В СИЛУ С 1 МАЯ

14:48 20.04.2022 С 1 мая 2022 года вступят в силу изменения в условия обслуживания карточек в ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)». Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснулись договоров об использовании карточки и на оказание услуг дистанционного банковского обслуживания. Кроме того, внесены изменения и дополнения в правила пользования карточкой, а также в отдельные условия зарплатного обслуживания ЗАО Банк ВТБ (Беларусь).