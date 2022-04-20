ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) обновило мобильное приложение «СберБанк Онлайн» для Android.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, именно эту операционную систему используют более 80% клиентов для получения онлайн-услуг через мобильный банк. Теперь в приложении, помимо прочего, можно открывать вклады в драгметаллах и проходить идентификацию с помощью ID-карты. Аналогичные возможности стали доступны пользователям и других гаджетов, в том числе на iOS - в веб-версии, адаптированной для работы на экране любого размера.

Депозиты в металлических слитках доступны в золоте, платине, палладии и серебре. Для их оформления понадобится обезличенный металлический счет (его также можно открыть прямо в приложении) и всего 1 грамм обезличенного драгметалла.

Еще одно новшество – обновление линейки онлайн-страховок. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней также включает покрытия, связанные c активным отдыхом и опасными профессиями. Страховку можно оформить на себя, родных и близких.

Обновление также коснулось дизайна мобильного приложения СберБанк Онлайн для Android: доработаны экраны и разделы, оптимизирован интерфейс.

Кроме того, стало проще управлять сохраненными платежами и делать переводы.