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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ БАНКЕ СБЕР БАНКА ДОСТУПНЫ ВКЛАДЫ В ДРАГМЕТАЛЛАХ И ПРИВЯЗКА К ID-КАРТАМ
13:37 20.04.2022
ОАО «Сбер Банк» (Беларусь) обновило мобильное приложение «СберБанк Онлайн» для Android.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, именно эту операционную систему используют более 80% клиентов для получения онлайн-услуг через мобильный банк. Теперь в приложении, помимо прочего, можно открывать вклады в драгметаллах и проходить идентификацию с помощью ID-карты. Аналогичные возможности стали доступны пользователям и других гаджетов, в том числе на iOS - в веб-версии, адаптированной для работы на экране любого размера.
Депозиты в металлических слитках доступны в золоте, платине, палладии и серебре. Для их оформления понадобится обезличенный металлический счет (его также можно открыть прямо в приложении) и всего 1 грамм обезличенного драгметалла.
Еще одно новшество – обновление линейки онлайн-страховок. Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней также включает покрытия, связанные c активным отдыхом и опасными профессиями. Страховку можно оформить на себя, родных и близких.
Обновление также коснулось дизайна мобильного приложения СберБанк Онлайн для Android: доработаны экраны и разделы, оптимизирован интерфейс.
Кроме того, стало проще управлять сохраненными платежами и делать переводы.
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