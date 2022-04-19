БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЗАКРЫВАЕТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТ ФРАНСАБАНКА В МИНСКЕ

12:01 20.04.2022 «Франсабанк» ОАО 22 апреля 2022 года закрывает пункт обмена валют № 18 в Минске (ул. Козлова, 2). Об этом сообщается на сайте финучреждения.