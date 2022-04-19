БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НОЧЬЮ И УТРОМ 22 АПРЕЛЯ В РАБОТЕ КАРТ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ ВОЗМОЖНЫ СБОИ

11:00 20.04.2022 22 апреля 2022 года будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» для обеспечения выполнения требований международных платежных систем. Как сообщается на сайте БПЦ, в промежуток времени с 03:20 до 6:30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании владельцев карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра. Банковский процессинговый центр приносит извинения за неудобства.