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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОЧЬЮ И УТРОМ 22 АПРЕЛЯ В РАБОТЕ КАРТ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ ВОЗМОЖНЫ СБОИ
11:00 20.04.2022
22 апреля 2022 года будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе ОАО «Банковский процессинговый центр» для обеспечения выполнения требований международных платежных систем.
Как сообщается на сайте БПЦ, в промежуток времени с 03:20 до 6:30 возможны кратковременные перерывы в обслуживании владельцев карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
В это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
Банковский процессинговый центр приносит извинения за неудобства.
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