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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ С 1 ИЮЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ОПЕРАЦИИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕРНЫХ СЛИТКОВ ИЗ ДРАГМЕТАЛЛОВ


09:51 20.04.2022

Национальный банк Беларуси с 1 июля 2022 г. прекращает проведение операций купли-продажи мерных слитков из драгоценных металлов с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (за исключением банков и небанковских кредитно-финансовых организаций), а также с физическими лицами в кассах Национального банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, решение принято в рамках оптимизации деятельности Национального банка.

При этом покупку-продажу мерных слитков из драгоценных металлов по-прежнему можно будет проводить в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях, осуществляющих указанные операции.
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