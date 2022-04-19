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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДОСТАВИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ РАСЧЕТА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАХ ВИРТУАЛЬНЫМИ КАРТОЧКАМИ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ
16:53 19.04.2022
ОАО «Белгазпромбанк» с 19 апреля 2022 года предоставило возможность владельцам виртуальных платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ рассчитываться на зарубежных интернет-ресурсах.
«…с 19 апреля 2022 года держателям виртуальных платежных карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Белгазпромбанка предоставлена возможность совершения безналичных операций на зарубежных интернет-ресурсах, поддерживающих прием карточек платежной системы «Мир» (РФ) и ее платежных систем-партнеров (Россия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Вьетнам и др.), с использованием технологии безопасных платежей 3D Secure», - говорится в сообщении банка.
Кроме того, с карточкой БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ можно не только совершать расходные операции за пределами нашей страны, но еще и получать международные переводы с карточек платежной системы «МИР».
При этом новые возможности расчета в зарубежных интернет-магазинах доступны и для действующих держателей зарплатных и корпоративных карточек БЕЛКАРТ_ПРЕМИУМ.
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