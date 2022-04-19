БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ С 20 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА

15:38 19.04.2022 Национальный банк Республики Беларусь установил с 20 апреля 2022 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2,7967 белорусского рубля, 1 евро – 3,0084 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3,5307 белорусского рубля, 100 гривен – 9,4723 белорусского рубля, 10 китайских юаней - 4,3831 белорусского рубля.