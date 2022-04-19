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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ОБНОВИЛ ПРИЛОЖЕНИЕ EPARITET
14:56 19.04.2022
Паритетбанк выпустил обновление мобильного приложения для бизнеса eParitet.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, улучшения связаны с расширением опций электронной торговой площадки. Новые функции доступны пользователям приложения на платформах iOS и Android.
Благодаря обновлению теперь в мобильном приложении можно воспользоваться всеми опциями электронной торговой площадки. У клиентов банка появилась возможность формировать сделки на покупку и продажу валюты по курсам банка и сделки по индивидуальному курсу, заполнять и исполнять платёжные поручения, сформированные на основании сделок.
«До внедрения электронной торговой площадки в приложение нужно было отдельно заходить в интернет-банкинг, чтобы совершить валютно-обменные операции. eParitet – это целый банк в смартфоне, он полностью заменяет интернет-банкинг, позволяя работать без привязки к месторасположению и компьютеру. Приложение обновляется в постоянном формате настолько, насколько этого требует клиент, дополняется новшествами, которые диктуют современные тенденции», – прокомментировал Самвел Восканян, и.о. директора продуктовой фабрики клиентов массового сегмента Партитебанка.
eParitet – мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое позволяет управлять бизнесом из любой точки земного шара. С его помощью пользователи могут создавать платежные поручения и подписывать их с помощью SMS, начислять зарплату сотрудникам, управлять кредитами, депозитами и корпоративными картами, покупать и продавать валюту.
Функционал приложения также позволяет в три клика открыть счет в Паритетбанке – без предоставления документов, похода в банк и ожидания в очереди. Все операции, совершаемые в приложении, безопасны. В процессе разработки защите данных банк уделил особое внимание.
В планах у Паритетбанка расширить опции приложения возможностью управлять тарифными пакетами и зарплатными проектами, отслеживать операции по эквайрингу и получать аналитику развития точек продаж.
Мобильное приложение eParitet доступно для скачивания в App Store и Google Play.
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