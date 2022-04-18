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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКОМАТАХ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПОЯВИЛАСЬ ОПЦИЯ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ
11:26 19.04.2022
В ряде банкоматов ОАО «Белагропромбанк» стала доступна новая услуга: покупка финучреждением наличных долларов США, евро, российских рублей за наличные белорусские рубли.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в стартовом окне таких банкоматов появилась опция «Обмен валют». После выбора опции «Покупка валюты банком» на экране банкомата будет размещена информация о валютно-обменном курсе, максимальной сумме одной операции и принимаемых номиналах банкнот.
В таких банкоматах Белагропромбанка можно совершать валютно-обменные операции.
Следует обратить внимание на то, что банкомат не может разменять валюту или выдать сдачу в иностранной валюте. Обменять можно всю сумму целиком.
Кроме того, банкомат не может выдать сумму сдачи в белорусских рублях номиналом меньшим, чем наименьший номинал загруженной в него купюры. Сумму белорусских рублей после обмена валюты, не выданную банкоматом, можно направить на оплату услуг мобильной связи либо совершить благотворительный перевод.
Максимальная сумма одной операции определяется в каждом банкомате автоматически, исходя из возможностей устройства.
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