ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКОМАТАХ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПОЯВИЛАСЬ ОПЦИЯ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ


11:26 19.04.2022

В ряде банкоматов ОАО «Белагропромбанк» стала доступна новая услуга: покупка финучреждением наличных долларов США, евро, российских рублей за наличные белорусские рубли.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в стартовом окне таких банкоматов появилась опция «Обмен валют». После выбора опции «Покупка валюты банком» на экране банкомата будет размещена информация о валютно-обменном курсе, максимальной сумме одной операции и принимаемых номиналах банкнот.

В таких банкоматах Белагропромбанка можно совершать валютно-обменные операции.

Следует обратить внимание на то, что банкомат не может разменять валюту или выдать сдачу в иностранной валюте. Обменять можно всю сумму целиком.

Кроме того, банкомат не может выдать сумму сдачи в белорусских рублях номиналом меньшим, чем наименьший номинал загруженной в него купюры. Сумму белорусских рублей после обмена валюты, не выданную банкоматом, можно направить на оплату услуг мобильной связи либо совершить благотворительный перевод.

Максимальная сумма одной операции определяется в каждом банкомате автоматически, исходя из возможностей устройства.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.04.2022
валюта курс
EUR 3.0263
USD 2.8093
RUB 3.5286
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0263 -0.032
USD 2.8093 -0.0185
RUB 3.5286 +0.0069
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9850 3.0100
USD 2.7900 2.8000
RUB 2.8000 3.5400
подробнее

Конвертация в банках
на 19.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0850
EUR/RUB 84.0000 108.0000
USD/RUB 78.6000 100.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте