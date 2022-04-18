ОАО «Банк Дабрабыт» снизил комиссию за платежи юридических лиц и ИП в адрес российских получателей до 1 белорусского рубля.

Ранее плата составляла $7 за одну операцию.

"Банк Дабрабыт пересмотрел стратегию работы с бизнесом, чтобы максимально поддержать отечественные компании с учетом своих возможностей. Так, мы продолжаем финансирование в белорусских рублях в рамках совместной программы с Банком развития. Экспортеры и предприятия, которые занимаются импортозамещением, могут получать финансирование в национальной валюте по ставке 14% годовых. Кроме того, для клиентов пересмотрена и обеспечена комфортная стоимость платежей", – отметили в банке.

Банк Дабрабыт входит в число системно значимых банков Беларуси и занимает лидирующие позиции по объему торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В нем обслуживается около 10 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.