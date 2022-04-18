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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ СНИЗИЛ КОМИССИЮ ЗА ПЛАТЕЖИ В РОССИЮ ДЛЯ ЮРЛИЦ
09:54 19.04.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» снизил комиссию за платежи юридических лиц и ИП в адрес российских получателей до 1 белорусского рубля.
Ранее плата составляла $7 за одну операцию.
"Банк Дабрабыт пересмотрел стратегию работы с бизнесом, чтобы максимально поддержать отечественные компании с учетом своих возможностей. Так, мы продолжаем финансирование в белорусских рублях в рамках совместной программы с Банком развития. Экспортеры и предприятия, которые занимаются импортозамещением, могут получать финансирование в национальной валюте по ставке 14% годовых. Кроме того, для клиентов пересмотрена и обеспечена комфортная стоимость платежей", – отметили в банке.
Банк Дабрабыт входит в число системно значимых банков Беларуси и занимает лидирующие позиции по объему торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже. В нем обслуживается около 10 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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