ОАО «Технобанк» продлевает срок действия карточек, закончившийся в марте 2022 года и позже, до 31 декабря 2024 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, исключение составляют виртуальные, кредитные карточки, депозитныекарточки ДостатОК, а также Visa Electron.

Таким образом, у клиентов банка больше нет необходимости вновь изготавливать платежную карточку в связи с окончанием срока ее действия. Операции в мобильном приложении, банкоматах и магазинах отныне можно совершать в обычном режиме.

Технобанк также напоминает, что в настоящий момент невозможно совершать операции в сети Интернет с использованием технологии 3D-Secure, и что он работает над решением данной проблемы.