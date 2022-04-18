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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРОДЛЕВАЕТ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК ДО КОНЦА 2024 ГОДА
17:57 18.04.2022
ОАО «Технобанк» продлевает срок действия карточек, закончившийся в марте 2022 года и позже, до 31 декабря 2024 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, исключение составляют виртуальные, кредитные карточки, депозитныекарточки ДостатОК, а также Visa Electron.
Таким образом, у клиентов банка больше нет необходимости вновь изготавливать платежную карточку в связи с окончанием срока ее действия. Операции в мобильном приложении, банкоматах и магазинах отныне можно совершать в обычном режиме.
Технобанк также напоминает, что в настоящий момент невозможно совершать операции в сети Интернет с использованием технологии 3D-Secure, и что он работает над решением данной проблемы.
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