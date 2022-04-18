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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
16:51 18.04.2022
Беларусбанк расширяет возможности по кредитам на недвижимость.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 18 апреля можно оформить кредит на строительство жилья, застройщиками которого являются предприятия с долей государственной собственности в уставном фонде больше 50%.
Кроме того, банк предоставляет возможность воспользоваться партнерской программой «Ипотека с нами» с государственными партнерами-застройщиками: ОАО «Бобруйский завод крупнопанельного домостроения», КУДП «УКС Центрального района Минска», КУДП «УКС Могилева».
Узнать подробности, а также ознакомиться с условиями кредитования можно на сайте банка или по телефону Контакт-центра 147.
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