ОАО «Сбер Банк» внес изменения в условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, дополнения регламентируют сроки персонализации бизнес-карты для выдачи ее клиенту/держателю, касаются обработки персональных данных держателя бизнес-карты, а также актуализируют отдельные пункты условий.

Изменения вступают в силу с 18 апреля 2022 года.