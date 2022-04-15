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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ ОТКРЫТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРЛИЦ И ИП
11:59 18.04.2022
ОАО «Сбер Банк» внес изменения в условия открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, дополнения регламентируют сроки персонализации бизнес-карты для выдачи ее клиенту/держателю, касаются обработки персональных данных держателя бизнес-карты, а также актуализируют отдельные пункты условий.
Изменения вступают в силу с 18 апреля 2022 года.
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