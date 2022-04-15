БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА СОСТОИТСЯ 28 АПРЕЛЯ

11:05 18.04.2022 28 апреля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести дополнения в положение о ревизионной комиссии, а также обсудить выплату частей годовых бонусов руководителям Приорбанка.