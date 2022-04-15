|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИОРБАНКА СОСТОИТСЯ 28 АПРЕЛЯ
11:05 18.04.2022
28 апреля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Приорбанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется внести дополнения в положение о ревизионной комиссии, а также обсудить выплату частей годовых бонусов руководителям Приорбанка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.04.2022
Курсы в банках
на 18.04.2022
Конвертация в банках
на 18.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте