БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В ТЕХНОБАНКЕ С 18 АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ

09:58 18.04.2022 С 18 апреля 2022 года изменяется порядок открытия банковских счетов физических лиц в ОАО «Технобанк». Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие счетов физических лиц будет регламентироваться общими условиями обслуживания физических лиц в ОАО «Технобанк» по текущим и вкладным счетам (не применяются к счетам/продуктам с использованием банковских платежных карточек).