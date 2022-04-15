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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В ТЕХНОБАНКЕ С 18 АПРЕЛЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ
09:58 18.04.2022
С 18 апреля 2022 года изменяется порядок открытия банковских счетов физических лиц в ОАО «Технобанк».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие счетов физических лиц будет регламентироваться общими условиями обслуживания физических лиц в ОАО «Технобанк» по текущим и вкладным счетам (не применяются к счетам/продуктам с использованием банковских платежных карточек).
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