Последний брокер, который позволял совершать операции с ценными бумагами на рынке США, получил от своего регулятора распоряжение о блокировке инвестиционного счета Альфа-Банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», на сегодня все брокеры приостановили возможность торговли ценными бумагами, а также ввод и вывод денежных средств.

Между тем ЗАО «Альфа-Банк» продолжает работать над разморозкой клиентских активов:

совместно с брокерами готовит документы для подачи заявления на получение специальной лицензии, которая позволит разблокировать счета и вывести активы;

работает с международными юридическими компаниями для представления интересов клиентов ДУ при общении банка с регуляторами и брокерами за рубежом;

готовит в адрес брокера в РФ необходимые документы для возобновления доступа к Московской бирже;

ведет переговоры с новыми брокерами, прорабатываем варианты перевода клиентских активов.

Альфа-Банк также информирует, что усилия по выводу средств от брокеров увенчались частичным успехом, поэтому финучреждение возобновляет приостановленный ранее возврат денежных средств из ДУ.

Обработка очереди заявлений на вывод начинается 15 апреля 2022 года.