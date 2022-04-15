БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»

17:08 15.04.2022 ОАО «Белагропромбанк» с 15 апреля 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности». Как сообщили ЖКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зависимости от срока размещения денежных средств в белорусских рублях ставка составит 22,2% годовых; в долларах США и евро - 6,8% годовых; в российских рублях - 21,0% годовых.