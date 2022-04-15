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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНОМУ ВКЛАДУ «ПЛЮС К СТАБИЛЬНОСТИ»
17:08 15.04.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 15 апреля 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности».
Как сообщили ЖКОПРЕСС в пресс-службе банка, в зависимости от срока размещения денежных средств в белорусских рублях ставка составит 22,2% годовых; в долларах США и евро - 6,8% годовых; в российских рублях - 21,0% годовых.
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