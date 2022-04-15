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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ПО АРЕНДЕ БАНКОВСКИХ ЯЧЕЕК
16:39 15.04.2022
ОАО «СтатусБанк» с 15 апреля 2022 года временно приостанавливает заключение договоров по закрытому банковскому хранению по предоставлению в пользование физическим лицам банковского сейфа (ячейки) в депозитарном хранилище банка (Минск, ул. Денисовская, д. 8А). Информация об этом размещена на сайте банка.
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