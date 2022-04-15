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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ
15:54 15.04.2022
С 18 апреля 2022 года изменятся правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила дополнены ссылкой на перечень уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных данных клиентов в интересах банка.
Перечень уполномоченных лиц размещен на официальном сайте банка и доступен по ссылке.
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