БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ

15:54 15.04.2022 С 18 апреля 2022 года изменятся правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила дополнены ссылкой на перечень уполномоченных лиц, осуществляющих обработку персональных данных клиентов в интересах банка. Перечень уполномоченных лиц размещен на официальном сайте банка и доступен по ссылке.