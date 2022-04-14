БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БНБ-БАНКА ПРОЙДЕТ 27 АПРЕЛЯ

14:33 15.04.2022 27 апреля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» в очной форме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании акционеры рассмотрят изменения и дополнения в устав ОАО «БНБ-Банк».