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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БНБ-БАНКА ПРОЙДЕТ 27 АПРЕЛЯ
14:33 15.04.2022
27 апреля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «БНБ-Банк» в очной форме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании акционеры рассмотрят изменения и дополнения в устав ОАО «БНБ-Банк».
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