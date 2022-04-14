ОАО «Белорусский народный банк» предлагает новый безотзывный вклад N17 в российских рублях.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, его можно открыть на 3 месяца, а после завершения этого срока забрать свои сбережения вместе с начисленными процентами.

Вклад N17 можно открыть как в мобильном приложении i’mbanking, так и в офисах банка.

Сумма вклада – от 50 тыс. до 1 млн RUB. В течение 45 дней после открытия данный депозит можно пополнить до его максимальной суммы. Сделать это можно как наличными в отделениях банка, так и онлайн в приложении.

Каждый клиент может иметь только один вклад N17.

В соответствии с действующим законодательством Беларуси с фактически начисленных процентов для вкладов в любой иностранной валюте, если их полный или частичный срок менее 2 лет, а ставка более 0,2%, высчитывается налог 13%.