ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


АЛЬФА-БАНК ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ PRIORITY COLLECTION LIMITED


09:48 15.04.2022

ЗАО «Альфа-Банк» прекращает сотрудничество с компанией Priority Collection Limited, предоставляющей доступ в бизнес-залы аэропортов по картам Priority Pass.

«В связи с этим клиенты Альфа-Банка, у которых есть действующие карты Priority Pass, не могут более пользоваться возможностью доступа в бизнес-залы (карты будут заблокированы)», - говорится в сообщении финучреждения.

Альфа-Банк принял решение в ближайшее время возместить клиентам уплаченное вознаграждение за выпуск данных карт. С порядком и размером возмещения вознаграждения можно ознакомиться в примечании 50 к разделу VIII Перечня вознаграждений «Обслуживание держателей платежных карточек», взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк».

Для доступа в бизнес-залы аэропортов рекомендуется использовать премиальные карты Visa и Mastercard: держатели карт Visa Platinum (Visa Smart Platinum), Visa Smart Chameleon, Visa Signature и Visa Infinite могут посещать бизнес-залы по программе Lounge Key (с определенным количеством бесплатных посещений в зависимости от уровня карты), держатели карт Mastercard World Black Edition и Mastercard Smart World Black Edition могут воспользоваться привилегией свободного доступа в эксклюзивные бизнес-залы Mastercard Lounge.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.04.2022
валюта курс
EUR 3.1098
USD 2.8506
RUB 3.5065
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.1098 +0.0474
USD 2.8506 +0.0202
RUB 3.5065 -0.0435
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0730 3.0950
USD 2.8450 2.8550
RUB 2.8000 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 15.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0890
EUR/RUB 86.0000 110.0000
USD/RUB 79.5000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте