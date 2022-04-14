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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С КОМПАНИЕЙ PRIORITY COLLECTION LIMITED
09:48 15.04.2022
ЗАО «Альфа-Банк» прекращает сотрудничество с компанией Priority Collection Limited, предоставляющей доступ в бизнес-залы аэропортов по картам Priority Pass.
«В связи с этим клиенты Альфа-Банка, у которых есть действующие карты Priority Pass, не могут более пользоваться возможностью доступа в бизнес-залы (карты будут заблокированы)», - говорится в сообщении финучреждения.
Альфа-Банк принял решение в ближайшее время возместить клиентам уплаченное вознаграждение за выпуск данных карт. С порядком и размером возмещения вознаграждения можно ознакомиться в примечании 50 к разделу VIII Перечня вознаграждений «Обслуживание держателей платежных карточек», взимаемых за операции, осуществляемые ЗАО «Альфа-Банк».
Для доступа в бизнес-залы аэропортов рекомендуется использовать премиальные карты Visa и Mastercard: держатели карт Visa Platinum (Visa Smart Platinum), Visa Smart Chameleon, Visa Signature и Visa Infinite могут посещать бизнес-залы по программе Lounge Key (с определенным количеством бесплатных посещений в зависимости от уровня карты), держатели карт Mastercard World Black Edition и Mastercard Smart World Black Edition могут воспользоваться привилегией свободного доступа в эксклюзивные бизнес-залы Mastercard Lounge.
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