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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ВОЗВРАЩАЕТ ПРЕЖНИЕ УСЛОВИЯ БЕСПЛАТНОГО СНЯТИЯ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ПО КАРТОЧКАМ


17:17 14.04.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» с 25 апреля 2022 года возобновляет снятие наличных средств по карточкам, оформленным в рамках пакетов услуг «Все оптимально», «Все премиально» и «Все по максимуму» на прежних условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по карточке Visa Gold, оформленной в рамках пакета услуг «Все оптимально», можно снять наличные деньги в банкомате любого белорусского банка в количестве 3 раз в календарный месяц.

По оформленной в рамках пакета услуг «Все премиально» карточке Visa Platinum - 5 раз в календарный месяц.

По карточке Visa Infinite, оформленной в рамках пакета услуг «Все по максимуму», снятие наличных денег в банкомате любого банка осуществляется без ограничений.

Снятие наличных по другим картам, входящих в пакеты услуг линейки «Все», осталось без ограничений и комиссии в банкоматах и кассах банка, банкоматах банков-партнеров (ОАО «Технобанк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «РРБ-Банк»), ЗАО «Альфа-Банк» и сети РУП «Белпочта».
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