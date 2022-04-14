ОАО "Технобанк" с 14 апреля 2022 г. изменяет процентные ставки по вкладам для физических лиц в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу "Новый" на 735 дней и "Новая вершина" на 365 дней ставка составит 12% годовых.

По депозиту "Отличный" на 365 дней ставка составит 16,5% годовых, по вкладу "Оптимальный" на 180 дней - 16% годовых, по вкладу "ТРИумф" на 95 дней - 15% годовых и по вкладу "Выгодный" на 45 дней - 11% годовых.

Кроме того, по безотзывным вкладам в иностранной валюте "Великолепная пятерка" на 1827 дней установлена ставка 5,5% годовых, "Наше будущее" на 1825 дней – 5,5% годовых.

Также, по безотзывным вкладам "Великолепная пятерка" и "Наше будущее" в иностранной валюте, установлены следящие процентные ставки: