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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК АВТОМАТИЧЕСКИ ПРОДЛИТ СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СВОИХ КАРТ ЕЩЕ НА ГОД


13:59 14.04.2022

Приорбанк автоматически продлит сроки действия карт, которые заканчиваются в апреле 2022 года и позже, на один год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, перевыпуск карт не потребуется. Это касается кредитных и дебетовых карточек, за исключением карточек "Бумеранг", Visa Electron, Visa Classic с индивидуальным дизайном, Белкарт-Стандарт и кредитных карточек Visa Classic.

В банке обращают внимание, что при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.

Иногда на некоторых сайтах работает проверка срока действия карты, и интернет-магазин может отклонить покупку, так как текущая дата позже даты действия, указанной на карточке. В этом случае в банке рекомендуют выпустить бесплатную виртуальную карточку в интернет-банке или мобильном приложении Prior Online, переводить на нее деньги без комиссии совершать покупки в интернете.

«Приорбанк продолжает работать в обычном режиме и выпускать карточки всех платежных систем — Белкарт, Visa и Mastercard», - отметили в банке.
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