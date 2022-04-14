Приорбанк автоматически продлит сроки действия карт, которые заканчиваются в апреле 2022 года и позже, на один год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, перевыпуск карт не потребуется. Это касается кредитных и дебетовых карточек, за исключением карточек "Бумеранг", Visa Electron, Visa Classic с индивидуальным дизайном, Белкарт-Стандарт и кредитных карточек Visa Classic.

В банке обращают внимание, что при оплате покупок в онлайн-магазинах и заполнении реквизитов необходимо вводить тот месяц и год, который указан на карточке.

Иногда на некоторых сайтах работает проверка срока действия карты, и интернет-магазин может отклонить покупку, так как текущая дата позже даты действия, указанной на карточке. В этом случае в банке рекомендуют выпустить бесплатную виртуальную карточку в интернет-банке или мобильном приложении Prior Online, переводить на нее деньги без комиссии совершать покупки в интернете.

«Приорбанк продолжает работать в обычном режиме и выпускать карточки всех платежных систем — Белкарт, Visa и Mastercard», - отметили в банке.