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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИЕМ ДОПВЗНОСОВ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ
12:37 14.04.2022
ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 14 апреля 2022 года приостанавливает прием дополнительных взносов по двум вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного вклада в российских рублях «Окно возможностей» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года, а также срочного безотзывного вклада в российских рублях «ВТБ - Enter» на срок 395 дней, 732 дня, заключенным с физическими лицами в период с 24 по 31 марта 2022 года (включительно).
Клиенты банка могут оформить новые безотзывные депозиты в российских рублях «Окно возможностей», «ВТБ - Enter» сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов, согласно условиям договора.
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