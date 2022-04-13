ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 14 апреля 2022 года приостанавливает прием дополнительных взносов по двум вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приостанавливается прием дополнительных взносов по договорам срочного безотзывного вклада в российских рублях «Окно возможностей» на срок 395 дней, 732 дня и 3 года, а также срочного безотзывного вклада в российских рублях «ВТБ - Enter» на срок 395 дней, 732 дня, заключенным с физическими лицами в период с 24 по 31 марта 2022 года (включительно).

Клиенты банка могут оформить новые безотзывные депозиты в российских рублях «Окно возможностей», «ВТБ - Enter» сроками размещения свыше года с возможностью внесения дополнительных взносов, согласно условиям договора.