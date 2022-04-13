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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК КАРТОЧЕК MASTERCARD WORLD BLACK EDITION
11:49 14.04.2022
в ЗАО «Альфа-Банк» с 13 апреля 2022 года вступили в силу изменения в перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается выпуск и перевыпуск карточек Mastercard World Black Edition.
Кроме того, исключено вознаграждение за исполнение платежных инструкций клиента для переводов денежных средств с текущих счетов на счета, открытые в Альфа-Банке в пользу ООО "Карренси Ком Бел".
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