в ЗАО «Альфа-Банк» с 13 апреля 2022 года вступили в силу изменения в перечень вознаграждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прекращается выпуск и перевыпуск карточек Mastercard World Black Edition.

Кроме того, исключено вознаграждение за исполнение платежных инструкций клиента для переводов денежных средств с текущих счетов на счета, открытые в Альфа-Банке в пользу ООО "Карренси Ком Бел".