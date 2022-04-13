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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК СДЕЛАЛ ДОСТУПНЫМ ПРИЕМ КАРТ «МИР» ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ
10:52 14.04.2022
Клиенты, которые работают через интернет-эквайринг ЗАО «БСБ Банк», смогут получать оплату картами платежной системы «МИР».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такая возможность появилась с 13 апреля 2022 года для компаний, предпринимателей, самозанятых физических лиц и ремесленников.
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