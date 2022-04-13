БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК СДЕЛАЛ ДОСТУПНЫМ ПРИЕМ КАРТ «МИР» ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ

10:52 14.04.2022 Клиенты, которые работают через интернет-эквайринг ЗАО «БСБ Банк», смогут получать оплату картами платежной системы «МИР». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, такая возможность появилась с 13 апреля 2022 года для компаний, предпринимателей, самозанятых физических лиц и ремесленников.