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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
10:31 14.04.2022
Сбер Банк предлагает новый пакет услуг расчетно-кассового обслуживания "Предприниматель-Эксперт".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый пакет услуг – это возможность получения дополнительных знаний по ведению предпринимательской деятельности, по оформлению трудовых отношений с наемными работниками, составлению налоговой и персонифицированной отчетности, учетной документации и других документов, включая образцы их заполнения, с учетом изменившегося с 2022 года налогового законодательства Республики Беларусь.
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