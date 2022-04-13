БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СБЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

10:31 14.04.2022 Сбер Банк предлагает новый пакет услуг расчетно-кассового обслуживания "Предприниматель-Эксперт". Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый пакет услуг – это возможность получения дополнительных знаний по ведению предпринимательской деятельности, по оформлению трудовых отношений с наемными работниками, составлению налоговой и персонифицированной отчетности, учетной документации и других документов, включая образцы их заполнения, с учетом изменившегося с 2022 года налогового законодательства Республики Беларусь.