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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК И ПОЛЕССКИЙ ГОСУНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ ДОРОЖНУЮ КАРТУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


09:44 14.04.2022

ОАО «Белагропромбанк» и Полесский государственный университет 12 апреля 2022 года подписали дорожную карту взаимодействия, предполагающую сохранение сложившихся отношений и создание новых перспектив.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дорожная карта предусматривает сотрудничество в образовательной и научно-исследовательской сферах.

По словам первого заместителя председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Павла Василевского, Полесский государственный университет – надежный партнер в плане подготовки кадров, а подписание дорожной карты взаимодействия между банком и университетом интересно и выгодно для обеих сторон.

«При создании возможностей для студентов практического подкрепления знаний результат не заставит себя ждать, но в то же время он зависит от выстроенного процесса взаимодействия организаций», - уверен он.

Белагропромбанк и Полесский госуниверситет будут сотрудничать в образовательной и научно-исследовательской сферахРектор Полесского государственного университета Валерий Дунай в свою очередь подчеркнул важность многолетнего разнопланового сотрудничества университета и банка, что ярко подтверждается даже символичным местом проведения мероприятия: подписание дорожной карты состоялось в брендированной в фирменном стиле Белагропромбанка аудитории, которая была создана в 2021 г.

«Белагропромбанк, выстраивая активную работу с университетом, ведет непрерывный процесс обмена информацией и идеями со студентами, делится собственным опытом, знаниями, дает экспертную оценку креативным направлениям деятельности перспективной белорусской молодежи. Уже достигнута договоренность о создании совместной стартап-школы, в работе которой помимо банка и университета будут также задействованы Центр притяжения IGROW в Пинске и технопарк «Полесье», - отметили в банке.
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