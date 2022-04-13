ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В СБЕР БАНКЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ РАБОТУ СВОИХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ


15:46 13.04.2022

Мобильные приложения ОАО «Сбер Банк» (СберБанк Онлайн и СберБанк Бизнес Онлайн) недоступны для скачивания и обновления в магазинах App Store и Google Play из-за введенных ограничений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. В связи с этим банк рекомендует клиентам не удалять установленные приложения и пользоваться мобильным банком в прежнем режиме.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложение Сбер Банка с Android-устройств, могут безопасно скачать его по ссылке на официальном сайте. Кроме того, все необходимые операции доступны клиентам в web-версиях СберБанк Онлайн и и СберБанк Бизнес Онлайн, которые адаптированы для мобильных устройств.

Системы и инфраструктура Сбер Банка работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее банк просит клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера исключительно по ссылкам, указанным на официальном сайте».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2022
валюта курс
EUR 3.0760
USD 2.8300
RUB 3.5556
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2022
валюта курс +/-
EUR 3.0624 -0.0136
USD 2.8304 +0.0004
RUB 3.5500 -0.0056
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0710 3.0850
USD 2.8300 2.8450
RUB 2.8000 3.5790
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0750 1.0950
EUR/RUB 86.0000 110.0000
USD/RUB 79.0000 101.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте