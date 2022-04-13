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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СБЕР БАНКЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ РАБОТУ СВОИХ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
15:46 13.04.2022
Мобильные приложения ОАО «Сбер Банк» (СберБанк Онлайн и СберБанк Бизнес Онлайн) недоступны для скачивания и обновления в магазинах App Store и Google Play из-за введенных ограничений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет. В связи с этим банк рекомендует клиентам не удалять установленные приложения и пользоваться мобильным банком в прежнем режиме.
Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложение Сбер Банка с Android-устройств, могут безопасно скачать его по ссылке на официальном сайте. Кроме того, все необходимые операции доступны клиентам в web-версиях СберБанк Онлайн и и СберБанк Бизнес Онлайн, которые адаптированы для мобильных устройств.
Системы и инфраструктура Сбер Банка работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее банк просит клиентов соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера исключительно по ссылкам, указанным на официальном сайте».
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