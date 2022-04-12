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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В АЛЬФА-БАНКЕ РАССКАЗАЛИ О ПЛАТЕЖАХ В ИНВАЛЮТЕ, В INSYNC НА IOS И В APP STORE
10:42 13.04.2022
Платежи в долларах США пока возможны только по Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ЗАО «Альфа-Банк».
Перевести деньги за границу пока можно только в EUR и RUB.
«Проблема связана с банками-корреспондентами: им нужно убедиться, что Альфа-Банк в Беларуси не под санкциями. Для этого юристы Альфа-Банка готовят и предоставляют подтверждающие документы», - поясняет финучреждение.
Что касается мобильного банка InSync на iOS, то он работает только у тех клиентов, которые смогли установить новую версию через приложение TestFlight. К сожалению, обновить InSync таким способом уже невозможно. Поэтому для совершения операций рекомендуется воспользоваться интернет-банком Альфа-Клик.
«Мобильный банк на iPhone перестал работать, потому что версия InSync c обновленным сертификатом безопасности еще не прошла техническую проверку на стороне Apple. Это стандартный процесс, который в этот раз затянулся на стороне корпорации», - пояснил банк.
В App Store карты принимаются, но есть сбои.
«Картами Альфы можно оплачивать покупки и привязывать их к Apple ID, но случается, что клиенты сталкиваются со сбоями при привязке карточек к аккаунту, оплате покупок в сторе. Visa и Mastercard подтвердили, что проблема не на их стороне: вопрос решается в компании Apple и с их обслуживающим банком», - разъяснили в пресс-службе финучреждения.
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