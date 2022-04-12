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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 15 АПРЕЛЯ
18:12 12.04.2022
15 апреля 2022 года состоится прямая телефонная линия с председателем правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолием Лысюком.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица могут обратиться с 11:00 до 12:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.
Вопросы можно задать по следующей тематике банка: работа с персоналом; безопасность и защита информации; внутренний аудит; внутренний контроль; режимно-секретная деятельность и мобилизационная работа.
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