15 апреля 2022 года состоится прямая телефонная линия с председателем правления ОАО «Белагропромбанк» Анатолием Лысюком.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, граждане и юридические лица могут обратиться с 11:00 до 12:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.

Вопросы можно задать по следующей тематике банка: работа с персоналом; безопасность и защита информации; внутренний аудит; внутренний контроль; режимно-секретная деятельность и мобилизационная работа.