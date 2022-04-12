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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПРЯМОЕ ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТОВ В ДБО
17:47 12.04.2022
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает своим клиентам новую услугу – онлайн-заявку на пополнение счета (если операция совершается до 19:00 в будние дни и субботу, за исключением праздничных дней).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это особенно актуально, к примеру, при погашении кредитов, выданных на текущие счета с карточкой, или при погашении рассрочки по «Карте покупок», также для онлайн-переводов между счетами для последующего оформления вкладов.
С помощью нового сервиса пользователь ДБО (дистанционного банковского обслуживания) может пополнить следующие свои счета: вклады; текущие счета с банковскими платёжными картами и без них; счета для погашения задолженности по POS-кредитам.
При этом сохраняется возможность пополнения вашего счета путем списания с карточки (зачисление средств произойдет на следующий банковский день).
Новый сервис уже доступен в разделе «Онлайн-заявки» в интернет-банке и мобильном приложении BGPB mobile.
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