ОАО «Белгазпромбанк» предлагает своим клиентам новую услугу – онлайн-заявку на пополнение счета (если операция совершается до 19:00 в будние дни и субботу, за исключением праздничных дней).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это особенно актуально, к примеру, при погашении кредитов, выданных на текущие счета с карточкой, или при погашении рассрочки по «Карте покупок», также для онлайн-переводов между счетами для последующего оформления вкладов.

С помощью нового сервиса пользователь ДБО (дистанционного банковского обслуживания) может пополнить следующие свои счета: вклады; текущие счета с банковскими платёжными картами и без них; счета для погашения задолженности по POS-кредитам.

При этом сохраняется возможность пополнения вашего счета путем списания с карточки (зачисление средств произойдет на следующий банковский день).

Новый сервис уже доступен в разделе «Онлайн-заявки» в интернет-банке и мобильном приложении BGPB mobile.