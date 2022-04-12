ЗАО «ВТБ (Беларусь)» с 12 апреля изменяет размер ставок по вновь заключаемым вкладам в российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц повышаются процентные ставки по отзывным депозитам и снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в российских рублях со сроком размещения от 190 дней до 3 лет.

Повышение размера процентных ставок, в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 4,8 до 9,7 процентных пункта, доходность по отзывным депозитам составит от 15,90% годовых при размещении денежных средств на срок 95 дней и 6,60% годовых при размещении денежных средств на срок 3 года.

Снижение размера процентных ставок по безотзывным депозитам в зависимости от срока размещения и депозитного продукта составляет от 0,7 до 7,1 процентных пункта. При размещении денежных средств на срок 190 дней доходность составит 21,40% годовых, при размещении денежных средств на срок 395 дней и 732 дня доходность составит 21,00% годовых при оффлайн размещении и 21,10 % годовых при онлайн размещении.

При размещении денежных средств в офисах банка на 3 года ставка по депозитам составит 15,0% годовых.